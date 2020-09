Suarez supera l'esame d'italiano a Perugia: Juve più vicina. L'uscita dall'università del Pistolero | VIDEO

17 settembre 2020 a

L'attaccante del Barcellona Luis Suarez ha superato l'esame d'italiano a Perugia , necessario per completare l'iter per ottenere il passaporto italiano . Ora la trattativa per il suo trasferimento alla Juventus dovrebbe agevolarsi, con l'uruguaiano pronto per ottenere la buonuscita dal club catalano ei bianconeri che così saranno felici di accogliere il " Pistolero " alla corte di Andrea Pirlo . Nel video dell'attaccante dell'Università per stranieri , dove ha sostenuto l'esame.

L'unico ostacolo a questo punto pare essere il tempo a disposizione, difficile - in una situazione normale - ottenere il passaporto prima della fine del calcio mercato, ma è chiaro che la Juve farà di tutto per acquistare Suarez e accontentare così il suo nuovo tecnico .

