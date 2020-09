Shamrock Rovers-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv: sfottò per Ibra e i rossoneri | FOTO

17 settembre 2020 a

Partita importante giovedì 17 settembre per il Milan che affronterà il primo turno preliminare di Europa League in casa dello Shamrock Rovers, in Irlanda. Diretta su Dazn a partire dalle 20. Da segnalare che al "Tallaght stadium", sede del match a porte chiuse, sono stati allestiti alcuni striscioni ironici dedicati ai rossoneri e a Ibrahimovic in particolare. Dal "tornate a casa dalle vostre sexy macchine" al solito "Mettiamo l'ananas sulla nostra pizza", fino a "Zlatan vuoi un trasferimento? Stanno assumendo", si legge,

A proposito di formazione, il tecnico Pioli punta forte proprio su Ibra per scardinare la resistenza degli irlandesi. Out Rebic per squalifica e con Leao in quarantena, ecco il 4-2-3-1, con Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers alle spalle del centravanti svedese. Tonali partirà dalla panchina. Arbitra l'incontro l'ungherese Farkas.

