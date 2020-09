Torna la Stravalnerina, si corre nel comune di Arrone

Percorso di 4 km, partenze ogni 20 secondi. Tra le donne la marocchina Hanane Janat è la grande favorita

17 settembre 2020

a

a

Torna domenica 20 settembre 2020 la Stravalnerina organizzata dall'#iloverun Athletic Terni e sponsorizzata Bartolini con il supporto di Acea e Fondazione Carit. La "Stravalnerina Country Edition 2020" è stata organizzata nel rispetto del protocollo Fidal e di tutte le normative anti-Covid. Tra gli iscritti nella gara femminile spicca la mezzofondista marocchina Hanane Janat tesserata per la Finanza Sport Campania. Un'atleta di grande spessore che sicuramente verrà a correre per vincere. A tenerle testa saranno soprattutto Tania Palozzi (#iloverun Athletic Terni), Patrizia Giannini (Athletic Lab Amelia) e Manuela Piccini (La Sbarra & i Grilli). Tra gli uomini vorrà recitare un ruolo da protagonista Matteo Giacomelli (Runner San Gemini) così come l'eterno Maurizio Vagnoli (Avis Perugia) e i portacolori dell'#iloverun Athletic Terni come Stefano Cucchetto, Jean Marc Diomande Louaty, Alberto Massarelli, Marco Piemonti e Alessandro Rossi.

La "Stravalnerina Country Edition" 2020 si correrà sulla distanza di 4 km lungo un tracciato interamente racchiuso nel territorio comunale di Arrone. La gara sarà a cronometro con partenze intervallate di 20 secondi come da regolamento Fidal. Partenza e arrivo dal campo sportivo di Arrone con il primo start che verrà dato alle ore 9. "Torniamo a correre in sicurezza - spiega il presidente dell'Athletic Terni, Leonardo Bordoni - sarà una Stravalnerina particolare visto che dobbiamo attenerci alle normative di sicurezza e ci sono tanti paletti da rispettare. Non ci sarà il percorso da 10 km ma una gara a cronometro su un tragitto di 4 km sempre nello splendido contesto paesaggistico della Valnerina. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione e tutta la comunità di Arrone per la solita grande disponibilità. Sarà una giornata di festa e di gioia, un modo per tornare pian piano alla normalità anche dal punto di vista della competizione sportiva".

Il percorso si snoderà lungo via Piè d'Arrone, via San Francesco, via Tufaro, via del Borgo per poi tornare su via San Francesco e quindi via Piè d'Arrone prima dell'arrivo posto sempre all'impianto sportivo di Arrone. Ciascun atleta riceverà preventivamente le indicazioni sull'orario in cui dovrà entrare nel campo sportivo per avvicinarsi all'area della partenza e l'orario del proprio start che troverà sul pettorale e sul tabellone disponibile sul sito www.dreamrunners.it. Non sono previste cerimonie di premiazione alla fine della competizione.

Subito dopo l'arrivo tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara lungo un percorso d'uscita appositamente predisposto e defluiranno immediatamente uscendo dall'area di partenza/arrivo per raggiungere il parcheggio esterno. I premi di categoria verranno ritirati su appuntamento nei giorni successivi presso il negozio sportivo #iloverun a Terni in Via Leopardi 1. Allo stesso modo i pettorali verranno consegnati ad un rappresentante, delegato per ciascuna società sportiva partecipante, su appuntamento nei giorni precedenti la gara. Chi non ne avrà la possibilità potrà ritirarlo, sempre previo appuntamento telefonico, la domenica mattina dalle ore 7.30 alle ore 8.30 presso il centro sportivo di Arrone.



