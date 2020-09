Falcinelli, dopo Perugia-Pescara altra serataccia. Sbaglia il rigore e la Stella Rossa è fuori dalla Champions

16 settembre 2020 a

Non è proprio un periodo fortunato per Diego Falcinelli. A un mese di distanza dalla sconfitta ai rigori con il Pescara costata la retrocessione in Serie C al suo Perugia, l'attaccante - passato alla Stella Rossa - è incappato in un'altra serata no dal dischetto. Insomma, la presentazione in stile "La Casa di carta" è già un lontano ricordo.

Falcinelli alla Stella Rossa, annuncio show sui social mascherato stile "La Casa di Carta" I Video

Entrato al minuto 89 del preliminare di Champions League in casa dei ciprioti dell'Omonia Nicosia, Falcinelli ha fallito uno dei due rigori decisivi per colpa dei quali la gloriosa formazione serba allenata dall'ex campione dell'Inter Dejan Stankovic è stata eliminata a sorpresa dal torneo europeo più importante. Serve al più presto una inversione di tendenza.

