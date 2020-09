Sinner dopo il successo su Tsitsipas a Roma: "In un anno sono migliorato in tutto". Gli highlights | VIDEO SKY

16 settembre 2020 a

"Sono partito molto solido, lui era alla sua prima partita sulla terra, sapevo che avrebbe fatto fatica. Sul 5-2 e 5-3, quando stavo servendo per il match, ho messo qualche seconda e lui ha messo buone risposte. Poi sono stato bravo sul 6-5, nel tie break c’era tensione e abbiamo sbagliato un po' tutti e due. C’era vento, le condizioni non erano facili. Nel terzo set sono stato molto forte mentalmente, non era molto semplice ricominciare e per quello sono molto contento". Lo ha detto un soddisfatto Jannik Sinner a Sky Sport dopo la vittoria contro il greco Stefanos Tsitsipas nel secondo turno degli Internazionali Bnl d’Italia. Ecco gli highlights del match.

Per il tennista italiano si tratta del secondo successo in carriera contro un tennista top ten: "L’obiettivo rimane quello di migliorarsi, sapevo che quest’anno potevo batterlo, è andata bene, l’anno scorso era più un test. Potevo anche perderla, ma in quest’anno sono migliorato e per questo io e il mio team siamo molto contenti della crescita", ha aggiunto Sinner. "Su cosa sono migliorato? In tante cose: soprattutto sul servizio, usiamo qualche rotazione e scendiamo di più a rete. Poi credo che mentalmente, anche come persona, sono cresciuto. Ma un po' di tutto: in un anno puoi far tanto soprattutto in questi 5-6 mesi dove non abbiamo giocato e fatto tanto lavoro", ha concluso Sinner.

