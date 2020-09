Serie C, i calendari: alla prima Perugia-Fano e Gubbio-Modena. Girone C, subito Ternana-Viterbese

16 settembre 2020 a

a

a

Sono stati sorteggiati i calendari della Serie C a Firenze. Perugia e Gubbio sono insieme nel girone B, mentre la Ternana giocherà nel gruppo C. Nella prima giornata turni casalinghi nel girone B per le umbre, con il Grifo che ospita il Fano al Curi e i rossoblù di mister Torrente che se la vedranno al Barbetti contro il Modena. Sempre relativamente al Gubbio da segnalare anche la seconda giornata in trasferta contro la Sambenedettese. Perugia-Gubbio al Curi si giocherà invece il 22 novembre, dodicesima giornata. Per quanto riguarda le Fere di Lucarelli, ci sarà subito il debutto al Liberati contro la Viterbese. A breve verranno diffusi i calendari completi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.