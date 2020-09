Magico Sinner al Foro Italico, stende il numero 6 al mondo Tsitsipas e avanza al terzo turno

16 settembre 2020 a

Jannik Sinner supera l’esame di greco al Foro Italico di Roma. L’azzurro dopo un primo set praticamente perfetto, si fa recuperare nel secondo quando era avanti 5-3 per perdere il tie break 11-9, per poi imporsi, ancora nettamente, nel terzo parziale contro Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 3, nel secondo turno degli Internazionali Bnl d’Italia 2020. Il risultato finale a favore di Sinner è stato 6-1, 6-7 (9-11), 6-2 in due ore e 14 minuti, per volare al terzo turno, dove affronterà il vincente tra il bulgaro Dimitrov e il giapponese Nishioka. Sinner quindi dopo aver superato agevolmente il primo turno, liberandosi in poco più di un’ora del francese Benoit Paire, si ripete con il numero 6 del mondo, che era all’esordio nel torneo romano. Il greco arrivava in Italia dopo la cocente delusione degli Us Open, dove era stato eliminato dal croato Borna Coric ai sedicesimi di finale. Nel torneo di Roma avanti anche Berrettini e Travaglia. Ko invece Caruso, superato dal numero 1 al mondo Djokovic.

