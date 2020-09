Serie D, formulati i gironi: c'è il Siena di Gilardino con le quattro squadre umbre

16 settembre 2020 a

Sono stati stilati i gironi del campionato di Serie D. Nel girone E trovano spazio le squadre umbre, le toscane e le laziali. Ecco il girone completo: Aquila Montevarchi, Badesse, Cannara, Flaminia, Foligno, Gavorrano, Grassina, Montespaccato, Ostiamare, Pianese, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Siena, Sinalunghese, Tiferno, Trastevere, Trestina. Sabato 19 settembre saranno formulati i calendari. Curiosità ovviamente per le umbre (dalla neopromossa Tiferno alle certezze Trestina e Cannara fino al sempre ambizioso Foligno) e per le toscane, con il Siena in testa. Siena che vedrà in panchina il neo tecnico, il campione del mondo Alberto Gilardino.





