Ruggito di Tortu, secondo nei 100 a Bellinzona: il 10"07 è il miglior tempo europeo del 2020

La serata di Bellinzona è il miglior lancio possibile per l’atletica italiana in vista del Golden Gala Pietro Mennea. In Svizzera miglior tempo europeo dell’anno per Filippo Tortu (Fiamme Gialle) nei 100 metri in 10"07 nonostante il vento contrario di -0.2. È secondo dietro al sudafricano Akani Simbine (10.02). "Era quello che ci voleva, è stata una bella iniezione di fiducia, è stata un’ottima gara contro grandissimi campioni, in particolare Simbine alla mia sinistra è andato molto forte. Era la mia prima volta a Bellinzona, ci venivano a gareggiare mio padre e mio fratello, la pista è fantastica e sono davvero contento di aver corso qui", il commento a caldo del primatista italiano subito dopo il miglior tempo europeo del 2020. La sfida con Simbine si riproporrà giovedì 17 settembre sul rettilineo dello stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala Pietro Mennea, con l’aggiunta del campione italiano Marcell Jacobs e dello statunitense Mike Rodgers. Per Tortu è il primato stagionale migliorato di cinque centesimi rispetto al 10"12 di Savona ed è un pronto riscatto dopo la rinuncia alla finale degli Assoluti di Padova per un affaticamento al bicipite femorale destro. Il crono è lo stesso 10"07 che gli ha dato il settimo posto mondiale nella finale iridata di Doha lo scorso anno ed è il quinto tempo in carriera, a otto centesimi dal record italiano di 9"99 di Madrid del 2018.

