Serie C, tutti i gironi. Perugia e Gubbio insieme all'Arezzo, la Ternana va al sud con la Viterbese

Sono stati stilati i tre gironi di Serie C. Per quanto riguarda le umbre, Perugia e Gubbio nel girone B, mentre la Ternana andrà a giocare nel girone C, per intenderci quello meridionale, dove c'è pure la Viterbese. Da segnalare come l'Arezzo sia stata inserita nel girone B, unica toscana, con le altre nel gruppo A. Domani, mercoledì 16 settembre, verranno resi noti i calendari con formulazione a Firenze.

Questo il girone B completo: Arezzo, Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago Salus, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Ravenna, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Virtus Vecomp Verona. Questo invece l'intero girone C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese. Nel girone C mancano ancora due formazioni e così i calendari verranno stilati con le sigle X e Y. Al loro posto dovrebbero andare Foggia e Bisceglie, che hanno 10 giorni di tempo per effettuare l'iscrizione.







