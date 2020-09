Supercoppa, exploit Solè e la Sir vola

L'argentino eccezionale a muro e in primo tempo, ipotecata la finale

L’exploit di Solè è parte integrante del 3-0 secco a Modena che prenota la finale di Supercoppa al palasport di Verona. L'argentino della Sir Perugia è stato il grande protagonista della semifinale d'andata, non a caso mvp. Sebastian Solè ha chiuso la gara con numeri da capogiro: 12 punti, 5 muri e il 70% in primo tempo. Nel secondo set quando Modena sembrava prendere in mano la situazione (12-13) sono stati due muri punto consecutivi del centrale a ribaltare il quadro tattico supportato poi dall’ace di Evans e da un altro block vincente di Travica per lo strappo letale (18-14). Ma l’apporto dell’ex Calzedonia è stato determinate quanto costante per tutta la gara: 75% nel primo game, 67% nel secondo e terzo parziale i suoi numeri in attacco dove l’intesa con Travica sembra già a buoni livelli: “Il campo mi è mancato tantissimo in questi mesi. Sono anni che gioco a pallavolo, ma domenica al fischio d’inizio quasi mi tremavano le gambe, avevo l’ansia, ma di quelle belle..”, ha detto emozionato al termine della sfida che mette una seria ipoteca alla finale di Supercoppa.

