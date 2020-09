Ternana, adesso è ufficiale: Falletti ritorna in rossoverde. Contratto di 4 anni

14 settembre 2020 a

Ora è ufficiale. La Ternana "comunica di aver acquisito dal Bologna Fc le prestazioni sportive del calciatore César Alejandro Falletti Dos Santos. Il fantasista uruguagio, classe 1992, arriva in prestito biennale (scadenza 30 giugno 2022) con obbligo di riscatto dalla società emiliana e firma con i rossoverdi un contratto quadriennale". Per Falletti si tratta di un ritorno a Terni, dopo i 4 anni trascorsi in Serie B dal 2013 al 2017 con 128 presenze all’attivo, 17 reti realizzate e 15 assist. Il suo acquisto testimonia la volontà della società rossoverde di allestire una rosa ambiziosa che possa consentire alle Fere di mister Lucarelli di lottare fino alla fine per la promozione in Serie B.

