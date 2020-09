Mick Schumacher da brividi, giro al Mugello con la Ferrari guidata dal padre nel suo ultimo titolo mondiale

14 settembre 2020 a

Un'emozione indescrivibile, forse il momento più significativo delle celebrazioni Ferrari per il Gran Premio numero 1000 in Formula Uno. Domenica 13 settembre al Mugello infatti, poco prima dell'inizio della gara poi vinta da Lewis Hamilton su Mercedes e con le Rosse nel punto più basso della loro storia, un raggio di speranza lo ha portato Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo. Schumi jr, attualmente pilota della Ferrari Driver Academy (Fda) è sceso in pista al volante di una F2004 che venne guidata dal padre Michael nella sua ultima stagione iridata. In F2 Mick è in testa alla classifica del Mondiale, dopo le ultime due gare che lo hanno visto brillare in Italia, primo a Monza e quinto al Mugello, nella corsa vinta dal russo Mazepin.

