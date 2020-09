Supercoppa, la Sir supera Modena e ipoteca la finale

Solè è il migliore, Leon il top scorer, finisce 3-0 la semifinale d'andata

È vincente la prima stagionale dell Sir Safety Conad Perugia che si impone al PalaBarton 3-0 sulla Leo Shoes Modena nella semifinale d’andata della Del Monte Supercoppa. Successo rotondo per i Block Devils in un match comunque molto combattuto soprattutto nei primi due parziali. Esulta a fine gara il pubblico del PalaBarton, 620 supporters che, nel massimo rispetto del protocollo, hanno finalmente ripreso possesso del proprio posto al palazzetto ed aiutato, con il loro incitamento, i ragazzi in campo. Perugia gioca la gara ottimale sotto il profilo dell’atteggiamento in campo. Ovviamente manca un po’ di continuità nei fondamentali, così come alcuni automatismi devono essere ben meccanizzati. Ma la squadra è stata subito viva, aggressiva in difesa, concreta nei momenti caldi, unita nelle difficoltà. E questa è una base di partenza determinante per tutta la stagione. Se Leon è il miglior realizzatore di Perugia con 16 palloni vincenti e 3 ace, l’Mvp se lo prende un sontuoso Solè. Il centrale argentino gioca una partita spaziale sotto rete chiudendo con 12 punti con 5 muri ed il 70% in primo tempo. Ottimo Colaci in seconda linea (spettacolari alcune difese), sempre sul pezzo Travica in regia, doppia cifra anche per Plotnytskyi che ne mette 10 tenendo bene sia in ricezione che in attacco. Il primo round della semifinale è dunque di Perugia. A Modena domenica prossima il match di ritorno dove si deciderà la qualificazione alla finalissima



