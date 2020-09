Meeting in pista Fmi, battaglia tra 22o piloti

Foto: benzina

L'autodromo dell'Umbria ha ospitato le sfide organizzate dal Comitato d'Epoca e dal Moto Club Racing Terni

È stato un fine settimana dal caldo estivo quello che ha accolto all'Autodromo dell’Umbria gli oltre 220 piloti provenienti da molte parti d'Italia per partecipare al Meeting in Pista FMI, organizzato dal Comitato Epoca della Federazione Motociclistica Italiana assieme al Moto Club Racing Terni. Per ovviare ai necessari cambi di programma stagionali apportati per l’emergenza sanitaria nazionale, in questa occasione il Meeting si è “sdoppiato”; nel senso che l’evento è valso doppio punteggio ai partecipanti a tutta la serie, che dopo aver corso a Vallelunga (Roma) e a Magione, si sfideranno sulla pista di Misano Adriatico. Le gare in pista, tutte sulla lunghezza tra i 10 ei 15 giri, tranne nel caso del trofeo Moto Guzzi Fast Endurance (due gare da 1’30 e 1 h) tutte combattute e “tirate”, si sono svolte all'insegna della correttezza tra i centauri. Le categorie che sono scese in pista sono state: Gruppo 5 P con TT 2 tempi e Sp 125 (tra cui i protagonisti del 2T Italian GP); Gruppo 4 A con Vintage Mini e Vintage 250; Gruppo 4 D con 2 Strokes e SP 125; Gruppo 4 B con Vintage Maxi e Vintage Guzzi; Gruppo 4 G per Gentlemen Cup; Gruppo 5 S con SBK92, SS 600 e Old Open Cup; Gruppo 4 C con Vintage Open. Gruppo 5 T con TT 500 e TT e infine il Trofeo Moto Guzzi fas Endurance, il monomarca di casa Piaggio con gare di durata e partenza in stile Le Mans (moto allineate a bordo pista e i piloti sul lato opposto che traversano il nastro di asfalto di corsa per salire in sella, al via del Direttore di Gara). Si tratta dunque di moto per la maggior parte costruite negli anni ’80 e ’90 e quindi ancora capaci di prestazioni di rilievo assoluto, che richiedono notevole abilità di guida e prontezza di riflessi nella guida in pista. La pista di Magione, con i suoi punti tecnici e l’allungo del rettilineo principale, complice il meteo decisamente estivo, ha dunque offerto grandi opportunità di agonismo e divertimento ai protagonisti, che dimostrano di apprezzare le curve di Magione. Tutti i risultati sportivi con le classifiche complete sono disponibili a questo link: http://magione.perugiatiming.com/risultati/



