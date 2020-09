Neymar ko, ma non si placa l'ira su Alvaro Gonzalez: "Razzista, non sei un uomo"

14 settembre 2020 a

Altro che terzo tempo. Tra Neymar e Alvaro Gonzalez l’incontro di Ligue 1 tra Psg e Marsiglia (0-1) rischia di avere una lunga coda extra-calcistica. Cinque espulsioni, veleni e l’accusa da parte del 28enne fuoriclasse brasiliano di razzismo rivolta allo spagnolo. Un’accusa più volte ripetuta durante il match alla terna arbitrale da parte di Neymar, che nel recupero si è visto sventolare un rosso per aver schiaffeggiato Gonzalez sulla nuca. "L’unica cosa che mi dispiace è di non essere stato davanti a questo str...", ha scritto su Twitter a fine gara l’ex fuoriclasse del Barcellona. Per il Var è facile cogliere la mia aggressività, ora voglio che si cerchi l’immagine del razzista che mi ha chiamato 'scimmia figlio di put...'".

Lo spagnolo del Marsiglia ha però, sempre sui social, rispedito al mittente ogni tipo di accusa: "Non c’è spazio per il razzismo. Una carriera pulita con tanti compagni di squadra e amici ogni giorno. A volte bisogna imparare a perdere". Una difesa che Neymar non ha gradito: "Non sei un uomo che ammette il suo errore. Insultare e portare il razzismo nelle nostre vite non va bene. Non ti rispetto! Non hai carattere! Assumiti la responsabilità di quello che dici, amico... sii un uomo! Razzista!". La parola, ora, dovrebbe passare alle immagini televisive, che potrebbero testimoniare a favore dell’uno o dell’altro.

