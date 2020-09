Tennis, Matilde Paoletti vice campionessa d'Italia nel doppio

La portacolori dello Junior Perugia in coppia con Asia Serafini cede di un niente in finale

14 settembre 2020

a

a



Ha sfiorato il titolo italiano assoluto di Seconda Categoria di doppio la perugina Matilde Paoletti, classe 2003 tesserata per lo Junior Tennis Perugia. Già più volte scudettata a livello giovanile, grande specialista delle partite in tandem, la portacolori del circolo di via XX settembre insieme alla toscana Asia Serafini, si è dovuta arrendere alla coppia composta da Maria Masini e Giulia Crescenzi. Un secondo posto che lascia un pizzico di rammarico, considerato il grande equilibrio della contesa, con le più esperte Masini e Crescenzi che si sono imposte con un doppio tie-break, mentre le azzurrine Paoletti e Serafini in entrambi i parziali non sono riuscite a trasformare diversi set-points. Partita che ha regalato sprazzi di ottimo gioco con delle fasi davvero elettrizzanti. Il match, come del resto tutta la competizione, si è disputata sui campi in terra rossa del Tennis Club Ancona ed è terminata appunto 76 (8) 76 (7).



