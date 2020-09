Volley, Supercoppa: che sfida tra Sir e Modena

Semifinale al PalaBarton davanti a 1000 spettatori. Sirci: "Vinciamo"

Duecentosei lunghissimi giorni. Un'eternità. O giù di lì. Ma oggi si torna al PalaBarton a distanza di quasi sette mesi dalla vittoriosa gara di Champions League contro Varsavia (3-1). Da una parte c'è la gioia per il volley che torna in campo, dall'altra preoccupazione per la pandemia che ancora è dura da debellare. Ma si gioca. E si scende in campo a porte aperte, contro un avversario di rango come Modena nella nuova formula di Supercoppa che prevede gare di andata e ritorno in semifinale.

"Alla fine un migliaio di spettatori li faremo - spiega Gino Sirci, patron della Sir -, la prelazione degli abbonati ci ha fatto staccare 700 biglietti, ma ho notato una gran paura del contagio tra la gente. Credo che per tornare ai tempi pre Covid occorreranno ancora molti mesi. Faccio un esempio, ieri a Bastia c'era la festa di fine estate in piazza e non c'era praticamente nessuno".

Parliamo della gara con Modena. Ci sono molte defezioni.

"Non avremo Atanasijevic e Russo, ma Evans sta facendo molto bene, cresce di giorno in giorno. Vedrete, di lui sentiremo parlare. Ricci lo conosciamo, è affidabile. Non ci preoccupiamo più di tanto delle assenze, abbiamo costruito una squadra con una panchina più forte rispetto al passato. Non abbiamo riserve, ma co-titolari".

È una Modena più debole rispetto agli anni scorsi?

"Certamente ha perso big del calibro di Zaytsev, Anderson, Holt e Bednorz, ma resta una squadra di livello da prendere con le molle. E poi a me piace tanto il tedesco...".

Con quale obiettivo si appresta a vivere la nuova stagione?

"Quello di vincere, come sempre. Dobbiamo però dimostrarlo a noi stessi e ai nostri tifosi, perché ormai il ruolo di Perugia è quello di una potenza mondiale. La piccola,provincia italiana che nel volley siede al tavolo con i potentati internazionali".

Cosa ne pensa dei nuovi arrivati?

"Evans, l'ho già detto, diventerà un grande, Travica è il vero leader uomo squadra, umile e determinato al servizio dei compagni, Zimmermann ha le mani di De Cecco, Sossenheimer è simile a Plotnytskyi. Ecco, a proposito di Oleh, quest'anno partirà titolare e proprio questa stabilità in campo sarà determinante per la sua crescita. Tre Horst è bravo in attacco e a muro, con l'ucraino forte in battuta e ricezione formeranno un bel duetto".

Chi vincerà la Supercoppa?

"La Lube è la squadra che ha cambiato meno e ha conservato tanto talento, mi sembrano un gradino più avanti. Trento ha fatto una vera rivoluzione e avrà bisogno di tempo, a volte basta un mese, altre serve molto di più. L'amalgama non si compra in farmacia. Modena non ha grossi nomi ma vedrete che farà bene. Quanto a noi Heynen dice che ogni anno tre quattro giocatori vanno cambiati. E così abbiamo fatto".

Con Lanza come è finita?

"Abbiamo raggiunto l'accordo con buonuscita a favore del giocatore. Credo andrà a Monza".

La Cina ha chiuso agli stranieri. Torneranno in Italia?

"Non credo, le squadre sono ormai fatte e nessuno ha più voglia di spendere. Corea, Giappone, forse Russia mi sembrano destinazioni più plausibili per i vari Kovacevic, Anderson e compagnia".

Niente finale all'Arena di Verona. Dispiaciuto?

"Che dire, forse un po'. Ma il rischio umidità aera troppo alto. Torniamo nei nostri consueti Palazzetti".

Prima parte di stagione con le vecchie meglio. Vero?

"Certo. Fino a novembre. Lo dovevamo ai nostri sponsor. La precedente stagione chiusa in anticipo a marzo, avevano perso tre mesi, glieli restituiamo".



