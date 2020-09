Motogp, Morbidelli vince il Gp di San Marino dietro all'altro Italiano Bagnaia. Rossi è quarto

13 settembre 2020 a

Franco Morbidelli ha vinto il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini per la classe MotoGp. Seconda piazza per la Ducati Pramac di 'Pecco' Bagnaia, terzo Joan Mir con la Suzuki. Ai piedi dal podio Valentino Rossi, quarto.

Il pilota della Yamaha Petronas, che scattava dalla seconda casella, ha preso il comando al via ed è rimasto in testa fino alla fine, facendo il vuoto da metà gara in poi. Per Morbidelli si tratta della prima vittoria in MotoGp. Sfuma invece all'ultimo giro il podio numero 200 per il 'Dottore', superato dalla Suzuki di Mir proprio nel finale dopo esser stato secondo per gran parte della gara. In classifica mondiale il ritiro di Fabio Quartararo, scivolato due volte, spalanca la strada ad Andrea Dovizioso, che va in testa nonostante il settimo posto indietro.

Gara anonima anche per Maverick Vinales, partito dalla pole position ma in difficoltà fin da subito. Quinta piazza per la Suzuki di Alex Rins. Completano la top ten Takaaki Nakagami, Jack Miller e Pol Espargaro.

