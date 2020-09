Perugia-Fermana 1-0: il Grifo riparte da Melchiorri. Mercato, Gyomber alla Salernitana

12 settembre 2020 a

Il Perugia riparte da Melchiorri. A Cascia, sede del ritiro, il nuovo Grifo di Caserta ha sostenuto la prima sgambata. Un allenamento congiunto (a porte chiuse) di 35 minuti per tempo contro la Fermana. Gli umbri si sono imposti nel finale per 1-0 grazie proprio alla rete di Melchiorri, uno dei perni sul quale si vuole ripartire. Presente il neo arrivato Burrai. Assenti Monaco e Mazzocchi che hanno svolto una seduta differenziata e i giovani Bocci e De Marco. Oggi è in programma una doppia seduta.

Perugia, ecco Burrai: "Sfida affascinante, qui vincere avrebbe un altro sapore"

Mercato: Gyomber ieri si è allenato con la Salernitana per cui ha firmato un contratto triennale. Il costo dell’operazione si aggira tra 700 e i 500 mila euro pagabili in tre tranche di cui la prima da 165 mila euro da versare al deposito del tesseramento. Prosegue la trattativa per Jacopo Murano (30 anni, Potenza): il Perugia ha pronto un biennale.

