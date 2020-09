Georgina e Cristiano Ronaldo, foto in piscina insieme ai figli: "Il tempo con la famiglia è il migliore" | FOTO

12 settembre 2020 a

a

a

"Family time is the best", vale a dire: "Il tempo trascorso con la famiglia è il migliore”. Questa la frase postata da Cristiano Ronaldo su Instagram che accompagna una foto che vede la famiglia di CR7 al completo; insieme al fuoriclasse portoghese all'interno della piscina ci sono i 4 figli e ovviamente l'immancabile Georgina Rodriguez.

La coppia si gode qualche ora di riposo a una settimana dall'inizio del campionato di Serie A, che vedrà la sua Juventus giocare in casa contro la Sampdoria. Intanto CR7 dedica il suo tempo libero alla famiglia, sempre più innamorato di Georgina. Insistenti infatti sono i rumors che vedrebbero i due molto vicini al matrimonio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.