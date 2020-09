MotoGp, Rossi promette battaglia: "Siamo competitivi, voglio prendere punti per il Mondiale" | VIDEO SKY

12 settembre 2020 a

"Sarà dura perché Quartararo e Vinales hanno un grandissimo passo. Anche Franco (Morbidelli, ndr) va forte però ci dobbiamo provare, dobbiamo cercare di lottare per il podio". È questo l’obiettivo di Valentino Rossi, quarto nelle qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. In difficoltà invece Dovizioso.

"È stata una buona giornata, partendo questa mattina dalle FP3, finire primo è sempre una bella emozione, qui a Misano ancora di più - ha proseguito il Dottor Rossi in conferenza stampa - Nel pomeriggio ho fatto un pochettino più fatica però come passo non sono messo male. Siamo molto contenti perché la nostra moto qui è veramente competitiva ed è una grandissima soddisfazione, soprattutto dopo due gare in Austria in cui abbiamo sofferto tanto. Bisogna cercare di fare una bella gara e prendere più punti possibili per il campionato, siamo tutti vicini e c’è un bilanciamento estremo".

