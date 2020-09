MotoGp, Vinales in pole a Misano davanti a Morbidelli. Valentino Rossi è quarto dietro a Quartararo | VIDEO SKY

12 settembre 2020 a

La Yamaha di Maverick Vinales ha conquistato la pole position nel Gp di San Marino di MotoGp a Misano. Lo spagnolo si è imposto all’ultimo giro con il tempo di 1.31.411 su Franco Morbidelli, secondo con un ritardo di +0.312, e Fabio Quartararo terzo a +0.380 entrambi su Petronas Yamaha. Quarto tempo per la Yamaha di Valentino Rossi a +0.466 seguito da Jack Miller e Francesco Bagnaia, settimo tempo per Alex Rins, seguito da Joan Mir, Andrea Dovizioso e Johann Zarco a chiudere la top ten.

Da segnalare il nuovo casco disegnato per Valentino Rossi in occasione del Gp in Riviera. A 41 anni ancora in pista e sempre pericolosissimo per gli avversari, il Dottore ironizza sulla sua età non proprio verde per uno sportivo: oltre al consueto 46, accanto alla cifra c’è "mg", milligrammi, e sulla calotta il disegno di una pillola di Viagra.

Il video della "presentazione ufficiale" del nuovo casco è visibile sull’account Twitter della MotoGp.

