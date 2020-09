Super Tatum, Boston batte i campioni di Toronto in gara 7 e vola in finale di conference | VIDEO SKY

12 settembre 2020 a

a

a

A vincere una tiratissima gara 7 sono stati i Boston Celtics, che hanno guidato il match dal secondo quarto in poi pur senza mai andare oltre le 12 lunghezze di vantaggio. Ai Toronto Raptors rimane l’onore di un’uscita di scena davvero da campioni in carica, avendo anche il tiro per pareggiarla a 12 secondi dalla fine.

A guidare i Celtics in gara 7 è stato il miglior giocatore della squadra, Jayson Tatum. Il numero 0 ha chiuso una prestazione da 29 punti, 12 rimbalzi e 7 assist: è il secondo più giovane di sempre con 25+10+5 in una gara 7 dopo Kobe Bryant nella storia Nba. Boston avanza così alla terza finale di conference in quattro anni, dopo aver perso le ultime due nel 2017 e nel 2018 contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Ad attenderli ci saranno i Miami Heat contro cui hanno vinto due volte in regular season e perso una volta nella bolla.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.