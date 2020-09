Zaniolo: "Mai pensato di smettere. Sarà dura, ma ho pagato il conto con la sfortuna"

12 settembre 2020 a

"Sarà dura, ma non ho mai pensato di smettere". E' l'estrema sintesi dell'intervista rilasciata da Nicolò Zaniolo al Corriere dello Sport. Il giocatore della Roma e promessa del calcio italiano, racconta i terribili momenti dell'infortunio: "All'inizio non ho avuto il tempo di pensare, poi più tardi mi sono detto noooo, di nuovo, mi tocca ricominciare da capo". E ancora: "So già tutto e che sarà dura, ma voglio pensare che sarà un'esperienza formativa. Sto già facendo il conto alla rovescia. Non ho mai pensato di smettere, neppure quando ho capito che cosa mi era capitato, di nuovo. Mi faccio forza, anche se non sempre riesco a trattenere il malumore. Poi diciamo che ho finito le ginocchia, ho già pagato un conto salatissimo con la sfortuna".

