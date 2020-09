Juve, Bonucci vince la partitella e posta su Instagram: like di Dzeko. Ma la posa di CR7 è da vero bomber | FOTO

11 settembre 2020 a

Un innocuo post su Instagram ha scatenato il dibattito social, perfino con intrecci di mercato. Tutto parte dal difensore della Juve e della Nazionale Leonardo Bonucci, che dopo aver vinto la partitella in famiglia durante un allenamento della squadra bianconera, si è divertito a pubblicare la squadra vittoriosa su Instagram, taggando tutti i suoi compagni. Tra le centinaia di migliaia di like spiccano però quelli di Mauro Icardi ed Edin Dzeko.

Soprattutto il centravanti della Roma negli ultimi tempi è stato accostato alla Juve in ottica mercato. Per ora i bianconeri sono concentrati più su Luis Suarez, ma il bosniaco resta una valida alternativa. A impreziosire e rendere ancor più curioso il post su Instagram di Bonucci è stato il solito Cristiano Ronaldo, immortalato in una posa da vero bomber, mentre è impegnato in un piegamento su un braccio solo.

