Perugia, ecco Burrai: "Sfida affascinante, qui vincere avrebbe un altro sapore"

Presentato il centrocampista che ha firmato un contratto triennale: "Il Grifo mi ha voluto a tutti i costi"

Il centro di gravità del Grifo in ristrutturazione è Salvatore Burrai. Il primo acquisto del nuovo corso biancorosso e perno del centrocampo della squadra di Caserta. “Ha l’esperienza e la qualità di cui abbiamo bisogno”. Ecco il ritratto del centrocampista, in un flash, firmato dal diesse Giannitti. Dopo un quinquennio di vittorie a Pordenone, con oltre 300 gare tra B e C, Burrai ha firmato un triennale con il Perugia.

“Mi ha convinto la stima che ha dimostrato la società nei miei confronti. Ho 33 anni - ha detto Burrai - e tre anni di contratto non erano scontati. Il club e il direttore, con l’appoggio dell’allenatore, mi hanno voluto a tutti i costi, il rapporto personale è la cosa che mi ha fatto più piacere. Scendere di categoria per giocare con il Perugia è solo motivo d’orgoglio”. I play sardo arriva in biancorosso nel momento della massima maturazione personale e “Perugia è sicuramente una delle piazze più importanti in cui ho giocato. E - ha aggiunto - spero diventi l’avventura più affascinate della mia carriera, perché vincere qui avrebbe tutto un altro sapore”.

