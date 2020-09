Falcinelli, da Belgrado il saluto al Grifo: "Un pezzo di me morto la sera della retrocessione"

11 settembre 2020 a

Diego Falcinelli è un nuovo giocatore della Stella Rossa di Belgrado. Dopo l'annuncio "mascherato" stile La Casa di Carta, l'attaccante perugino ieri ha visitato il museo del suo nuovo club e si è incontrato con l'allenatore Dejan Stankovic (ex centrocampista dell'Inter). Nel frattempo - su Instagram - ha voluto salutare i tifosi del Perugia a conclusione della sua seconda esperienza in biancorosso terminata la retrocessione in C del Grifo.

"Mai avrei pensato ad una fine così proprio qui proprio nella mia città, quella città che mi ha fatto nascere mi ha cresciuto e mi ha indirizzato. Il calcio come nella vita mi ha dato tanto ma questa volta mi ha tolto altrettanto, un pezzo di me purtroppo è morto quella maledetta sera... avrai sempre un tifoso in più, quello che prima era bambino e che ora è cresciuto ma sempre con una cosa che mi accomuna, l’amore per te. Ciao grande Grifo" ha scritto (disabilitando i commenti).

