Tirreno-Adriatico, la quinta tappa riparte da Norcia. L'altimetria

La Tirreno-Adriatico riparte tra pochi minuti dalla Valnerina. La quinta tappa infatti avrà lo start da Norcia, con il palco del foglio firme allestito in piazza San Benedetto.

Nei primi chilometri la carovana della corsa di ciclismo toccherà anche Campi e Preci per poi trasferirsi in provincia di Macerata ed entrarenei Monti Sibillini. Si scaleranno tra le altre le salite di San Ginesio, Gualdo e Penna San Giovanni e infine quella, finale, di Sassotetto a Sarnano (14.2 km al 5.8% di media e con massime fino al 12%). In testa alla classifica della Corsa dei Due Mari c'è il canadese Woods.

