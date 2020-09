C'è l'ok, Sir a porte aperte con Modena

Domenica in Supercoppa mille spettatori al PalaBarton. Come fare per i biglietti

C’è l’ok per giocare a porte aperte. E’ arrivato il sì definitivo della Perfettura e in casa Sir Perugia sono già tutti al lavoro per predisporre tutte le misure necessarie in grado di ospitare in condizioni di massima sicurezza mille spettatori, il 25 per cento della capienza del PalaBarton. I tifosi che vorranno assistere alla gara con Modena, semifinale d’andata di Supercoppa, in programma domenica sera alle 20.35 (diretta Rai Sport) dovranno farne richiesta al club con prelazione per gli abbonati della passata stagione (dalle 13 di venerdì fino alle 13 di sabato). La vendita libera solo in caso di posti disponibili al termine della prelazione.

