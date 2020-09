Gubbio avanti con Malaccari, Ternana salva al 93' su rigore: finisce 1-1 l'amichevole al Barbetti

10 settembre 2020 a

a

a

E' finita 1-1 al Barbetti l'amichevole tra Gubbio e Ternana. Un pareggio che ha dato indicazioni comunque importanti ai due tecnici Torrente e Lucarelli. Da una parte i rossoblù si sono dimostrati squadra tosta e ben organizzata, dall'altra i rossoverdi hanno fatto vedere, almeno a tratti, un superiore tasso tecnico: entrambe le formazioni tuttavia sono incomplete e dovranno ultimare le loro rose sul mercato. Pizzico di amaro in bocca per la squadra di Torrente che fino al 48' della ripresa era in vantaggio grazie alla rete, sempre nel secondo tempo, di capitan Malaccari al 13'. In pieno recupero, su rigore, il gol del pareggio della Ternana con Torromino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.