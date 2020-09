Tirreno-Adriatico, spot unico per l'Umbria in diretta tv in 172 Paesi I Video

Nicola Uras 10 settembre 2020 a

Un gran bel spot. La quarta tappa della Tirreno-Adriatico di ciclismo, da Terni a Cascia, ha messo in vetrina alcune delle bellezze dell'Umbria, Ammirate in 172 Paesi - distribuiti in tutti e cinque i continenti - grazie alla diretta televisiva. La partenza da Terni, il passaggio nei pressi di Narni, la Cascata delle Marmore, Castelluccio con la sua piana e le sue vette (il Rifugio Perugia è la vetta più alta con i suoi 1.521 metri della Corsa dei Due Mari). E tra poche ora la partenza da Norcia, una bella presenza quella della carovana del ciclismo su uno dei luoghi simboli del terremoto 2016.

La corsa è stata entusiasmante con la consueta fuga del mattino ripresa dai big nel momento in cui la corsa si poteva decidere. Il tentativo di Yates sulla salita di Ospedaletto ha fatto esplodere la corsa (ha pagato dazio Nibali), ma in gruppo non c'erano grandi gambe e cosi Hamilton e Masnada - due seconde linee - sono rientrati e sui migliori e hanno avuto la capacità di andarasene da soli con l'australiano bravo a finalizzare lo sprint a due. Wood si è ben difeso da leader della classifica generale aumentando il suo vantaggio - sui rivali diretti - grazie allo sprint che gli è valso il terzo posto di tappa e il relativo abbuono.

