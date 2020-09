Falcinelli alla Stella Rossa, annuncio show sui social mascherato stile "La Casa di Carta" I Video

Nicola Uras 10 settembre 2020 a

Diego Falcinelli è diventato un giocatore della Stella Rossa di Belgrado. L'attaccante perugino, di proprietà del Bologna, si trasferisce in Serbia dopo l'amara retrocessione in Serie C con la maglia del Perugia. L'ex attaccante anche di Pontevecchio e Foligno, 29 anni e autore di 3 reti nell'ultimo campionato cadetto, è stato annunciato dai canali social del club di Belgrado in grande stile.

La Stella Rossa ha infatti svelato l’arrivo dell’ex attaccante del Grifo con un video in cui il calciatore, mascherato come uno dei personaggi della nota serie La Casa di Carta che ha spopolato su Netflix, viene accompagnato per le strade di Belgrado a bordo di una 500 rossa sulle note di ‘Bella Ciao‘ sino all'ingresso del complesso sportivo in cui si allena la mitica formazione serba. Attesa tra pochi giorni dal preliminare di Champions League.

