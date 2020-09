Florenzi, altro prestito lontano dalla Roma: dopo il Valencia c'è il Psg degli sceicchi

10 settembre 2020 a

Si profila una nuova esperienza all’estero per Alessandro Florenzi. Il terzino della Roma, rientrato dal prestito al Valencia, è vicino al trasferimento al Paris Saint-Germain. Lo scrive "L’Equipe", che parla di una "trattativa in fase avanzata". I campioni di Francia sono alla ricerca di un esterno destro e hanno individuato nel giocatore 29enne, sotto contratto fino al 2023, l’uomo giusto per coprire la fascia. Florenzi non rientra nei piani tecnici del club giallorosso, anche nella scorsa stagione Fonseca lo ha spesso relegato in panchina, e dopo la non fortunatissima avventura in Spagna, sembra essere pronto a dire sì al Psg degli sceicchi vicecampione d'Europa.

