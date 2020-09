Tirreno Adriatico, tanti appassionati per il via della tappa umbra a Terni

Foto: principi

Il serpentone è partito da piazza della Repubblica dopo lo start di sindaco e assessore allo sport

Luca Mercadini 10 settembre 2020

Terni ha salutato il via alla quarta tappa della Tirreno Adriatico con grande entusiasmo. Erano in tanti in piazza della Repubblica, tutti nel pieno rispetto delle normative anti Covid, per abbracciare idealmente i grandi campioni del ciclismo che tornano a Terni dopo qualche anno di assenza. Il sindaco Latini e l'assessore allo sport Proietti hanno dato lo start alla tappa umbra che terminerà a Cascia dopo aver attraversato gran parte della provinvca ternana. Applausi per tutti, ma Nibali e Froome hanno fatto il pieno con gli appassionati delle due ruote che hanno fatto a gara per strappare una foto con i loro campioni. Il torpedone ha poi preso la direzione di piazza Tacito in una bella mattinata di sport.

