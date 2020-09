Volley A femminile, Carcaces: "Essere a Perugia vuol dire far parte della storia"

La cubana non vede l'ora di iniziare la nuova stagione con la Bartoccini FortInfissi

Dopo i controlli medici previsti dal protocollo Kenia Carcaces si appresta ad iniziare gli allenamenti insieme alle compagne, grande soddisfazione per il presidente Antonio Bartoccini ed il vice-presidente Gianluca Gargaglia che rappresenta l'altro title sponsor Fortinfissi per questo colpo di mercato piazzato poco prima dell'inizio di stagione. Appena arrivata ecco le parole di Kenia Carcaces al PalaBarton per il primo allenamento. “Essere a Perugia significa far parte della bellissima storia della pallavolo italiana, ogni stagione è una sfida e un nuovo ricongiungimento con sé stessi, sarà una stagione interessante che dipenderà da come si comporta questo virus, che ci ha colpito tanto nello sport e nel mondo”. Gli obiettivi: “Il mio obiettivo al momento è quello di mettermi in forma fisicamente e tecnicamente per aiutare la squadra a dare il massimo. La mia passione è giocare a pallavolo. Penso che non sia stato un momento facile per il mondo intero in generale, personalmente ho dovuto affrontare situazioni difficili, posso solo ringraziare la società ed una città di storia e pallavolo come Perugia per avermi aperto le porte”.



