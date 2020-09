Tirreno-Adriatico, tappa Terni-Cascia: il via da Piazza della Repubblica. Dove vederla in tv

10 settembre 2020 a

a

a

Partita da Terni la quarta tappa della Tirreno-Adriatico di ciclismo. Una frazione tutta umbra che toccherà due province, dopo una breve escursione anche in quella di Macerata, con arrivo a Cascia dopo tre gran premi della montagna tra cui la vetta più alta di questa edizione della Corsa dei Due Mari (Rifugio Perugia, 1.521 metri).

La Tirreno-Adriatico in Umbria, tutto sulla tappa Terni-Cascia: orari, gpm e favoriti

La carovana si è ritrovata a Terni in Piazza della Repubblica per il classico momento delle firme dei corridori iscritti alla corsa, poi la partenza alle 10.50. La diretta televisiva - l'Umbria farà il giro del mondo perché la tappa sarà vista in 172 Paesi - sarà su Rai Sport Hd dalle ore 14 alle ore 15.15 e poi su Rai2 dalle 15.15 alle 16.16 (telecronaca di Andrea De Luca e Paolo Bettini).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.