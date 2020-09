Ranocchia, il difensore bastiolo ex Perugia lascia l'Inter e si trasferirà al Genoa

Nicola Uras 09 settembre 2020 a

Andrea Ranocchia nei prossimi giorni diventerà un giocatore del Genoa. Il difensore bastiolo - nato ad Assisi e cresciuto nel settore giovanile del Perugia - ha trovato l'accordo con il club rossoblù e lascerà l'Inter dopo quasi dieci stagioni di militanza e la vittoria della Coppa Italia nel 2010/2011 (in totale 207 presenze in nerazzurro e 13 gol). Al Genoa si tratterebbe di un ritorno dopo la parentesi di sei mesi nel 2010.

In precedenza Ranocchia aveva esordito nei professionisti con l'Arezzo - allenato al tempo da Antonio Conte, stagione 2006/2007 - prima del passaggio al Bari. Vanta anche un'esperienza in Premier League con l'Hull City. L'accordo tra le parti - Inter, Genoa e giocatore - è totale ma Ranocchia ha chiesto alcuni giorni di tempo per formalizzare il passaggio ai rossoblù a causa di piccoli problemi familiari.

