Perugia, ufficiale l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista Burrai dal Pordenone

Salvatore Burrai è un giocatore del Perugia: adesso è arrivata anche l'ufficialità. Stamani ha lasciato il Pordenone, con cui ha giocato le ultime quattro stagioni firmando una storica promozione in B da capitano e poi sfiorando anche quella in A, e ha raggiunto Perugia dove in sede ha firmato il nuovo contratto. In serata raggiungerà Cascia sede del ritiro dei grifoni.

Centrocampista sardo di 33 anni (è nato a Sassari ma è originario di Orosei), nei professionisti vanta 286 presenze e 24 gol. Cresciuto nel Cagliari, con cui ha esordito in A, ha giocato anche con Manfredonia, Ternana, Cremonese, Foggia, Latina (promozione in B), Modena, Monza, Juve Stabia, Siena, Poi la bella esperienza con il Pordenone (quattro stagioni) in cui si è perfezionato come rigorista (in totale 20 gol in campionato con i ramarri).

