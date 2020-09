Ternana, tutti i segreti dell'affare Falletti

L'uruguaiano è tornato a Terni, sarà il leader di una squadra stellare

Luca Giovannetti 09 settembre 2020 a

Cesar Falletti, accompagnato dalla moglie Katherine e dai figli Gianluca e Isabella, è sbarcato martedì all’aeroporto di Fiumicino alle 11.00 (dopo un volo intercontinentale da Montevideo, con scalo a Madrid). Poi trasferimento a Terni, isolamento, test molecolari e in caso di esito negativo primi allenamenti tra sabato e domenica. Inizia la seconda avventura in rossoverde del fantasista di Artigas, 28 anni a dicembre, ex Atletico Cerro (39 presenze e 2 gol), Ternana (128 gare e 18 reti), Bologna (13 partite e un gol), Palermo (32 presenze e 4 reti) e Club Tijuana (6 gare in Apertura, 2 in Clausura, 4 in Copa). Non gioca dal 12 febbraio (58 minuti contro il Monarchis Morella) ma talento cristallino e motivazioni feroci rappresentano garanzie assolute. Arriva dal Bologna in prestito biennale (con riscatto obbligatorio) ed è in procinto di firmare un quadriennale.

