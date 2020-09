Perugia, Burrai arriva in ritiro. Ascoli avversario di Coppa Italia, il saluto di Falasco

09 settembre 2020 a

Il Perugia è pronto ad accogliere Salvatore Burrai nel ritiro di Cascia che entra nel vivo oggi, e pesca l’Ascoli nel secondo turno di Coppa Italia in programma al Del Duca mercoledì 30 settembre. La vincente affronterà una tra Brescia e Trapani.

Burrai (33 anni) - che su Instagram ha salutato con grande affetto il Pordenone con cui dalla C ha sfiorato la promozione in A - dovrebbe firmare un triennale in un’operazione in cui il percorso inverso lo compie Falasco. Il difensore si è congedato dal Grifo con un post su Instagram: “Per me Perugia è un arrivederci”, per poi aggiungere che “non posso dire addio al Grifo per quello che è successo, che mai mi perdonerò”.

Il diesse Giannitti e il diggì Comotto continuano a lavorare su più tavoli per costruire la nuova rosa che potrebbe essere arricchita dall’esterno offensivo Salvatore Elia (21 anni, Atalanta). Contestualmente, restando a centrocampo, si segue sempre Dimitrios Sounas (26 anni, Reggina) che resta un obiettivo più che concreto. Entrambe le trattative sono in piedi ma va ancora trovata una possibile quadra. Nelle scorse ore, ai biancorossi è stato accostato Alessandro Lovisa (19 anni, Fiorentina), mediano della Primavera viola ma non si registra un interesse reale del Perugia, mentre in attacco dove il punto fermo dovrebbe essere Melchiorri è ancora viva la pista legata a Jacopo Murano (30 anni, Potenza). I convocati per il ritiro di Cascia: Fulignati, Albertoni, Bocci; Angella, Di Chiara, Mazzocchi, Rosi, Sgarbi, Monaco, Righetti, Tozzuolo, De Marco; Dragomir, Kouan, Konate, Moscati, Liran, Fabri; Melchiorri, Bianchimano, Manconi, Lunghi, Maisto.



