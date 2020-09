Falcinelli, dalla retrocessione alla Champions League: nuova sfida con la Stella Rossa

Nicola Uras 09 settembre 2020 a

Dalla retrocessione in Serie C al preliminare di Champions League. Diego Falcinelli, dopo l'ultima amarissima stagione con il Perugia, nelle prossime ore sarà un giocatore della Stella Rossa di Belgrado.

L'attaccante perugino (29 anni), autore di 3 gol in 24 partite nell'ultimo campionato di Serie B in cui è retrocesso in C con il suo amato Grifo, dopo essere stato un obiettivo di mercato della Reggina si trasferirà all'estero. Mancano gli ultimi dettagli - di carattere personale e familiare - ma tra Bologna, proprietario del cartellino sino al 2022, e la Stella Rossa c'è totale accordo: la formula del trasferimento sembrerebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro (pagabile in tre rate). Il Bologna comunque parteciperà al pagamento di parte dell'ingaggio in questa stagione (l'attaccante nato a Marsciano guadagna circa 900 mila euro all'anno). Una bella occasione per Falcinelli che nelle ultime stagioni ha faticato in zona gol e adesso proverà a ripartire da Belgrado (la Stella Rossa tra l'altro è attesa il 16 settembre dal preliminare di Champions League contro i ciprioti dell'Omonia Nicosia).

