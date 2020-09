Cristiano Ronaldo, magia su punizione in Svezia-Portogallo e gol numero 100 in Nazionale | VIDEO

08 settembre 2020 a

Ennesimo record conquistato in carriera da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus infatti è andato a segno al 45' di Svezia-Portogallo, valevole per la Nations League. Un gran gol su punizione per CR7, che ha così firmato il suo 100esimo centro con la maglia della nazionale lusitana.

E pensare che Ronaldo era in dubbio fino a pochi minuti prima del fischio d'inizio, a causa di una infezione al piede destro, tanto che il ct Santos aveva dichiarato: "SI è allenato per 25-30 minuti, aspettiamo la rifinitura. Se è nelle condizioni di giocare ci sono grandi chance di vederlo in campo, altrimenti non giocherà", aveva dichiarato il commissario tecnico portoghese. Invece non solo CR7 è partito dall'inizio, ma ha realizzato il gol numero 100 in Nazionale.

