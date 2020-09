Infortunio a Zaniolo, l'avvocato Grassani: "La Roma potrebbe chiedere i danni alla Uefa"

08 settembre 2020 a

a

a

L'infortunio di Zaniolo potrebbe avere anche strascichi legali. A pensarlo è l'avvocato Mattia Grassani: "Si può ipotizzare che ci sia un primo club, la Roma in questo caso, che denunci la Uefa o la Fifa e chieda un risarcimento diretto non coperto dalle assicurazioni. Prima o poi qualcuno potrebbe fare giurisprudenza in tal senso e preferirei essere tutta la vita dalla parte del club", ha affermato Grassani ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il legale esperto di diritto sportivo, è così intervenuto in merito all’infortunio di Nicolò Zaniolo durante Olanda-Italia di Nations League. "È bene porsi il problema di come un club possa essere risarcito non solo a livello patrimoniale ma anche tecnico perché se l’infortunio avviene fuori dalla finestra di mercato si causa un ulteriore danno alla società", ha concluso Grassani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.