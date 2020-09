Addio al "re del grano" Pasquale Casillo, il presidente del Foggia ai tempi di Zemanlandia

08 settembre 2020 a

a

a

Addio a Pasquale Casillo. Il presidente del Foggia dei miracoli di Zdenek Zeman degli anni '90, è morto nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre all'ospedale di Lucera (Foggia) dove era ricoverato. Casillo, malato da tempo di tumore, aveva 71 anni. Insieme al tecnico boemo e al direttore sportivo Giuseppe Pavone, Casillo, il "re del grano", è stato il protagonista della nascita e dell'affermazione di "Zemanlandia", termine con cui si identifica il Foggia degli anni tra il 1989 e il 1994. Tra il 2002 e il 2004 Casillo è stato presidente anche dell'Avellino, e nel 2010 è tornato alla guida del Foggia, in Serie C, sempre con Zeman in panchina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.