Guizzo di Barella, l'Italia stende 1-0 l'Olanda ed è prima nel suo girone di Nations League | VIDEO

Esulta la Nazionale. L'Italia di Roberto Mancini vince e convince nel secondo impegno di Nations League. Ad Amsterdam gli azzurri hanno battuto l'Olanda con il punteggio di 1-0. Nel primo tempo decisivo il gol di Barella al 45', abile a inserirsi in area e freddare il portiere Cillessen con un preciso colpo di testa su assist di Immobile.

Un successo meritato per gli azzurri, che hanno dato vita a diverse trame offensive e sfiorato la rete in più circostanze. Il miglior modo di reagire dopo il non esaltante pareggio di Firenze contro la Bosnia. Da segnalare l'infortunio a un ginocchio occorso a Nicolò Zaniolo, uscito al 40'. L'entità dell'infortunio sarà da valutare nelle prossime ore: Roma in ansia, si teme infatti per il crociato. Il talentuoso giocatore giallorosso è già stato fermo per sei mesi a causa di un grave problema sempre al ginocchio avuto nel gennaio scorso durante un match con la Juve. Nell'altro match la Polonia ha battuto la Bosnia 2-1.

