Djokovic squalificato agli Us Open, arriva anche la multa da 10mila euro: ma il serbo ha perso pure altri soldi

07 settembre 2020 a

a

a

Novak Djokovic è stato multato di 10.000 dollari per comportamento antisportivo agli Us Open, dove è stato squalificato domenica 6 settembre per aver colpito accidentalmente un giudice di linea alla gola con una palla scagliata via in un gesto di stizza. Tale importo è la metà della multa massima di 20.000 dollari che può essere inflitta ad un giocatore per aver violato la clausola di condotta antisportiva del regolamento del Grande Slam. Per Djokovic, i 10.000 dollari si aggiungono ai 250.000 mila di montepremi che la Us Tennis Association toglierà al giocatore serbo dopo la squalifica. Insomma, per Djokovic un 2020 tutt'altro che da incorniciare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.