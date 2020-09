Paura per Zaniolo durante Olanda-Italia, si fa male ed esce dopo 40'. Poi segna Barella

07 settembre 2020 a

Paura e preoccupazione per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, nel corso di Olanda-Italia valevole per la seconda partita degli azzurri in Nations League, è stato costretto a uscire dal campo per un infortunio al ginocchio. Zaniolo è da pochi mesi rientrato in campo in seguito a un lungo periodo di stop dovuto proprio a un infortunio al ginocchio rimediato lo scorso gennaio. Mancini lo ha sostituito con Moise Kean al 40'. L'auspicio è che questa uscita sia dovuta soltanto a motivi precauzionali. Nel finale di primo tempo l'Italia si è portata in vantaggio con Barella su assist di Immobile.

