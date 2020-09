Lewandowski, dedica speciale per il compleanno della moglie: "Sei la mia fonte di ispirazione"

07 settembre 2020 a

Post con dedica speciale per Robert Lewandowski. Il centravanti polacco fresco campione d'Europa con il Bayern Monaco ha voluto così fare gli auguri di buon compleanno alla moglie Anna.

"Buon compleanno amore mio. Che la tua vita sia piena di amore e felicità. Sei bella, premurosa, pazzesca, sei la miglior mamma e anche una vera fonte di ispirazione. Grazie per il tuo supporto, aiuto e consigli. Sono così orgoglioso di poterti chiamare mia moglie”, questo il commento su Instagram del centravanti, a corredo di una foto in cui la coppia è al mare e si bacia in maniera appassionata.

