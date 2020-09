Coronavirus, Sinisa Mihajlovic è guarito: ora può tornare a dirigere il suo Bologna

07 settembre 2020 a

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è risultato negativo al secondo tampone per il Coronavirus. "Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid 19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Domani, martedì 8 settembre dunque, sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra", spiega il Bologna in una nota. La positività al Coronavirus di Mihajlovic aveva provocato qualche polemica; il tecnico che ha lottato anche contro la leucemia era stato pizzicato nel corso di questa estate da Flavio Briatore in Sardegna senza stare molto attento alle regole anti Covid. Dopo la positività la moglie Arianna si era sentita in dovere di intervenire sempre sui social a difesa del suo Sinisa.

